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Под Калугой женщина облила кислотой работницу салона микрозаймов

21 января 2019, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Под Калугой женщина облила кислотой работницу салона микрозаймов
фото: pixabay.com

В Калужской области женщина облила кислотой сотрудницу салона микрозайма. Как сообщает в понедельник, 21 января, управление МВД по региону, полицейские к настоящему моменту задержали гражданку.

Происшествие случилось в Дзержинском районе области. Женщина зашла в офис, достала из полиэтиленового пакета банку и выплеснула кислоту в работницу салона. После этого она скрылась, передает РИА "Новости".

Впоследствии выяснилось, что нападавшей является местная жительница 1968 года рождения, которая остро нуждается в деньгах. Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье "Разбой".

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