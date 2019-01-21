Под Калугой женщина облила кислотой работницу салона микрозаймов

В Калужской области женщина облила кислотой сотрудницу салона микрозайма. Как сообщает в понедельник, 21 января, управление МВД по региону, полицейские к настоящему моменту задержали гражданку.

Происшествие случилось в Дзержинском районе области. Женщина зашла в офис, достала из полиэтиленового пакета банку и выплеснула кислоту в работницу салона. После этого она скрылась, передает РИА "Новости".

Впоследствии выяснилось, что нападавшей является местная жительница 1968 года рождения, которая остро нуждается в деньгах. Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу.