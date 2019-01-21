В Москве теплоход с пассажирами на борту врезался в причал

В Москве теплоход столкнулся с причалом из-за льдины попавшей под рулевое устройство. Согласно последней информации осведомленных источников, инцидент произошел на Софийской набережной в столице.

Происшествие случилось минувшим вечером, около 21.00. На борту теплохода в момент столкновения с набережной находились 96 пассажиров, никто из них не пострадал, передает "Свободная пресса".

Источник отметил, что касание набережной произошло из-за того, что крупный обломок льдины попал под перо руля. Как сообщает сегодня утром РИА "Новости", повреждения, которые в результате случившегося получил теплоход, являются незначительными.