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В Коми пожар в частном доме унес жизни троих человек
20 января 2019, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Евма республики Коми произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли двое взрослых и один ребенок. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело.
«По данным следствия, в ночь на 20 января в частном жилом доме, расположенном по улице Северной города Евма Княжпогостского района, произошел пожар. При тушении обнаружены тела 49-летнего местного жителя, его 47-летней жены и их 11-летнего сына со следами воздействия источника открытого пламени и высокой температуры», - сообщила пресс-служба республиканского СК РФ.
Следователи, работающие на месте происшествия, устанавливают причины и обстоятельства случившейся трагедии. По предварительным данным, причиной возгорания, унесшего жизни трех человек, могла стать неисправность электропроводки в техническом помещении дома, где находился водонагревательный бак. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, сообщает РИА Новости.
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