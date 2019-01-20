В Коми пожар в частном доме унес жизни троих человек

В городе Евма республики Коми произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли двое взрослых и один ребенок. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«По данным следствия, в ночь на 20 января в частном жилом доме, расположенном по улице Северной города Евма Княжпогостского района, произошел пожар. При тушении обнаружены тела 49-летнего местного жителя, его 47-летней жены и их 11-летнего сына со следами воздействия источника открытого пламени и высокой температуры», - сообщила пресс-служба республиканского СК РФ.

Следователи, работающие на месте происшествия, устанавливают причины и обстоятельства случившейся трагедии. По предварительным данным, причиной возгорания, унесшего жизни трех человек, могла стать неисправность электропроводки в техническом помещении дома, где находился водонагревательный бак. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, сообщает РИА Новости.