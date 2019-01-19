Полиция Парижа применила против протестующих слезоточивый газ

Французская полиция применила слезоточивый газ против митингующих "желтых жилетов" в ходе очередной акции протеста в Париже. Об этом в субботу, 19 января, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в ответ на действия правоохранителей участники акции сломали светофор. Вероятно, его обломки предполагалось использовать против полицейских.

Ранее, как сообщают СМИ, сотрудники полиции вынуждены были применить водометы, чтобы остановить многочисленную колонну "желтых жилетов" на пути к знаменитой площади Инвалидов.

В Ренне в уличных столкновениях травмы получили двое полицейских, силам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ. Аналогичные "газовые меры" применены в Лионе и Кане.