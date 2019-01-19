В Орловской области ребенок получил перелом из-за падения куска льда с крыши

В Орловской области мальчик получил перелом после падения на него куска льда с крыши. Информацию об этом в субботу, 19 января, предоставили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел накануне в Мценске. Снежная наледь, рухнувшая с крыши, травмировала одиннадцатилетнего ребенка. Медики диагностировали у пострадавшего перелом ключицы, передает ТАСС.

По факту случившегося к настоящему моменту возбудили уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Назначено проведение целого ряда экспертиз.