В Орловской области ребенок получил перелом из-за падения куска льда с крыши
19 января 2019, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Орловской области мальчик получил перелом после падения на него куска льда с крыши. Информацию об этом в субботу, 19 января, предоставили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Инцидент произошел накануне в Мценске. Снежная наледь, рухнувшая с крыши, травмировала одиннадцатилетнего ребенка. Медики диагностировали у пострадавшего перелом ключицы, передает ТАСС.
По факту случившегося к настоящему моменту возбудили уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Назначено проведение целого ряда экспертиз.