В Санкт-Петербурге с путей сошел трамвай

В южной части Санкт-Петербурга в районе Купчино по неустановленной причине с путей сошел трамвай. Информацию об этом инциденте утром в субботу, 19 января, предоставили очевидцы случившегося.

В настоящий момент в Купчинском районе Северной столицы полностью остановлено движение трамваев на 43-м маршруте, передает сегодня "Росбалт".

Подчеркивается, что трамвай действительно сошел с рельсов – он слегка развернулся и стоит на земле. Причина случившегося пока не установлена, на месте сейчас активно работают специалисты. Информации о пострадавших в результате аварии пока не поступало.