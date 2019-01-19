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В Санкт-Петербурге с путей сошел трамвай
19 января 2019, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
В южной части Санкт-Петербурга в районе Купчино по неустановленной причине с путей сошел трамвай. Информацию об этом инциденте утром в субботу, 19 января, предоставили очевидцы случившегося.
В настоящий момент в Купчинском районе Северной столицы полностью остановлено движение трамваев на 43-м маршруте, передает сегодня "Росбалт".
Подчеркивается, что трамвай действительно сошел с рельсов – он слегка развернулся и стоит на земле. Причина случившегося пока не установлена, на месте сейчас активно работают специалисты. Информации о пострадавших в результате аварии пока не поступало.
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