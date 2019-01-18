В Челябинской области проведут внеплановые проверки газового оборудования
18 января 2019, 21:34 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]
Губернатор Челябинской области поручил главам городов и районов провести внеплановые проверки газового оборудования в многоквартирных домах и тщательную ревизию систем газоснабжения.
Борис Дубровский попросил подойти к организации проверок максимально ответственно. «Помните о трагедиях, которые произошли в Магнитогорске и Шахтах, для безопасности людей мы не должны жалеть ни ресурсов, ни времени», - подчеркнул губернатор.