В Челябинской области проведут внеплановые проверки газового оборудования

Губернатор Челябинской области поручил главам городов и районов провести внеплановые проверки газового оборудования в многоквартирных домах и тщательную ревизию систем газоснабжения.

Борис Дубровский попросил подойти к организации проверок максимально ответственно. «Помните о трагедиях, которые произошли в Магнитогорске и Шахтах, для безопасности людей мы не должны жалеть ни ресурсов, ни времени», - подчеркнул губернатор.