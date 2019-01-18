Спасатели нашли в Японском море тело летчика Су-34

В ходе поисково-спасательной операции в районе Японского моря на Дальнем Востоке спасателями обнаружено без признаков жизни тело пилота потерпевшего аварию Су-34, сообщило Министерство обороны РФ.

«Судном, задействованным в поисково-спасательной операции, обнаружен и поднят на борт индивидуальный спасательный плот с телом летчика Су-34 без признаков жизни. Поисково-спасательная операция продолжается», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Министерстве обороны также уточнили, что в районе катапультирования пилотов после аварии Су-34 ведут поиск пять судов, несколько самолетов и вертолетов. Еще шесть кораблей Тихоокеанского флота движутся к месту проведения поисково-спасательной операции, сообщает РИА Новости.