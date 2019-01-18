Следственный комитет опровергает версию о террористическом акте в Магнитогорске

СК России сделал официальное заявление, согласно которому основной версией трагедии в Магнитогорске следует считать взрыв бытового газа. Эту информацию специалисты СК разместили у себя на сайте. Специалисты еще раз подчеркивают, что взрывчатых веществ и их следов при обследовании обломков здания найдено не было. Кроме того, они призывают не поддаваться на провокации и не верить заявлениям террористических организаций, запрещенных в России, о причастности к взрывам в Магнитогорске.

Специалисты продолжают проводить многочисленные экспертизы и опрос свидетелей, только по окончании всех следственных мероприятий можно будет сделать правильные выводы относительно причин трагедии.