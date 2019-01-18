Найден второй пилот истребителя Су-34, упавшего на Дальнем Востоке

Подчеркивается, что спасатели вынуждены работать в непростых погодных условиях – в районе бушует шторм.

Ранее стало известно, что два Су-34, летевшие без боекомплекта, столкнулись на Дальнем Востоке. Все члены экипажа смогли катапультироваться.