При пожаре в типографии в Санкт-Петербурге погибли три человека

В здании «Санкт-Петербургского газетного комплекса» произошел пожар, в результате которого обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами здания. Тридцать человек эвакуированы, три человека погибли.

«Сигнал о возгорании в здании типографии поступил в 15.54 мск. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 16.03. мск. В ликвидации возгорания задействованы 41 единица техники и 175 человек личного состава. В 18.15 открытое горение на площади 100 кв. метров было ликвидировано», - сообщили в экстренных службах.

В МЧС также уточнили, что из горящего четырехэтажного здания было эвакуировано более тридцати человек. Трое пострадавших были госпитализированы, три человека погибли.

На месте происшествия работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Ее специалисты оценивают содержание вредных веществ в воздухе в результате пожара в типографии, сообщает ТАСС.