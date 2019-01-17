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При пожаре в типографии в Санкт-Петербурге погибли три человека
17 января 2019, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]
В здании «Санкт-Петербургского газетного комплекса» произошел пожар, в результате которого обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами здания. Тридцать человек эвакуированы, три человека погибли.
«Сигнал о возгорании в здании типографии поступил в 15.54 мск. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 16.03. мск. В ликвидации возгорания задействованы 41 единица техники и 175 человек личного состава. В 18.15 открытое горение на площади 100 кв. метров было ликвидировано», - сообщили в экстренных службах.
В МЧС также уточнили, что из горящего четырехэтажного здания было эвакуировано более тридцати человек. Трое пострадавших были госпитализированы, три человека погибли.
На месте происшествия работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Ее специалисты оценивают содержание вредных веществ в воздухе в результате пожара в типографии, сообщает ТАСС.
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