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Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске будет полностью расселен

16 января 2019, 17:28 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске будет полностью расселен

Такое поручение сегодня, 16 января, правительству Челябинской области дал президент. Владимир Путин подчеркнул, что дом пригоден для дальнейшего проживания, но решение принято потому, что жильцы не хотят в него возвращаться. «Это большая трагедия, погибло 39 человек, поэтому я их понимаю», - сказал Владимир Путин.

Расселение дома предварительно оценивается в 1 миллиард 300 миллионов рублей. Средства поступят из федерального и регионального бюджетов, кроме того, за помощью решено обратиться к руководству магнитогорского металлургического комбината.

Губернатор Борис Дубровский в свою очередь дал поручение региональному правительству и властям Магнитогорска разработать оптимальный план выполнения поручения президента.

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