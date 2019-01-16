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Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске будет полностью расселен
16 января 2019, 17:28 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]
Такое поручение сегодня, 16 января, правительству Челябинской области дал президент. Владимир Путин подчеркнул, что дом пригоден для дальнейшего проживания, но решение принято потому, что жильцы не хотят в него возвращаться. «Это большая трагедия, погибло 39 человек, поэтому я их понимаю», - сказал Владимир Путин.
Расселение дома предварительно оценивается в 1 миллиард 300 миллионов рублей. Средства поступят из федерального и регионального бюджетов, кроме того, за помощью решено обратиться к руководству магнитогорского металлургического комбината.
Губернатор Борис Дубровский в свою очередь дал поручение региональному правительству и властям Магнитогорска разработать оптимальный план выполнения поручения президента.
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