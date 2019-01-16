В Челябинской области проверяют газовое оборудование в жилых домах

На Южном Урале проверяют внутриквартирное газовое оборудование. Как сообщили на брифинге в медиахолдинге «Гранада Пресс» Элла Никитина, первый заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» и Ольга Чумакова начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свобод граждан прокуратуры Челябинской области, по поручению губернатора специалистам предстоит обойти 15 тысяч домов и 720 тысяч квартир. Такое поручение получили управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

По словам Эллы Никитиной, только заключение специального договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования поможет специалистам вовремя проводить технические осмотры. Это также защитит жильцов от так называемых лжегазовиков.

Ольга Чумакова пояснила, что за отсутствие такого договора можно получить штраф до двух тысяч рублей. Стоимость годового обслуживания составляет от 300 до 500 рублей в год. Более серьезный штраф – от 10 до 15 тысяч рублей – можно получить за несанкционированное подключение газовой плиты.