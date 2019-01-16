Белгородские чиновники отобрали у 96-летней женщины подарок на Новый год

В Белгородской области чиновники отобрали у 96-летней женщины-ветерана новогодние подарки. Местная жительница Лидия Новосельцева была невероятна расстроена из-за подобного инцидента и даже заплакала.

Правнучка пожилой женщины отметила, что власти не поздравили ее родственницу на 95-летний юбилей. В конце прошлого года к Новосельцевой пришла делегация из администрации села Разумное, а также чиновники, которые вручили ей подушку, одеяло и цветы.

Как уточняет Fonar.tv, при поздравлении они, однако, назвали другое имя. Ветеран поправила гостей, после чего те забрали дары, объяснив свое появление бюрократической ошибкой. Женщине было очень обидно, а сотрудники администрации пообещали пенсионерке поздравить ее в следующем году.