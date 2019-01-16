Почти 500 кубометров конструкций были демонтированы после взрыва в доме в Шахтах

После взрыва жилом в доме в Шахтах спасатели демонтировали в общей сложности почти 500 кубических метров поврежденных конструкций. Кроме того, специалисты сняли не менее 20 нависавших плит.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что для разбора завалов потребовалась тяжелая инженерная техника, передает в среду, 16 января, РИА "Новости".

Напомним, в минувший понедельник в многоэтажке произошел взрыв бытового газа, вследствие чего частично обрушились 8 и 9 этажи. 43 человека были эвакуированы, семерых удалось спасти из-под завалов, двое из них были доставлены в больницы. Погибли пять человек.