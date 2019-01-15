Жилой дом, частично обрушившийся в Шахтах после взрыва, подлежит восстановлению

Сегодня стало известно, что жилой девятиэтажный дом, частично обрушившийся в минувший понедельник, 14 января, после взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области, подлежит восстановлению.

Министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц отметил, что в целом здание можно восстановить. До 18 января планируется принять решение о порядке работ, а также о заселении части секций дома, передает во вторник РИА "Новости"

Напомним, в результате взрыва погибли два человека, а судьба троих граждан по-прежнему неизвестна. Завтра в Шахтах планируют объявить день траура. Работы на месте происшествия продолжаются.