Житель Петербурга насильно удерживал в квартире врача, требуя вылечить мать

В Петроградском районе Санкт-Петербурга мужчина удерживал в квартире врача, требуя, чтобы тот вылечил его пожилую мать. Информацию предоставили в ГУ МВД России по северной столице и Ленобласти.

Происшествие случилось в минувший понедельник в доме номер 3 на улице Куйбышева. 55-летний мужчина не выпускал из квартиры 44-летнюю сотрудницу "скорой помощи". Как уточняет "Росбалт", владелец жилплощади требовал, чтобы медик вылечила его 80-летнюю родственницу.

Впоследствии мужчина был задержан. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением".