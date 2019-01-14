В Москве из запертой квартиры спасли двух истощенных детей

Сотрудники МЧС спасли из квартиры на юго-востоке Москвы двух малолетних девочек с признаками истощения. Об этом журналистам сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

Спасатели смогли вызволить детей из их заточения после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме. В настоящее время правоохранители ведут розыск родителей девочек, передает РИА Новости.

Отмечается, что младшая девочка также получила переохлаждение после того, как пыталась самостоятельно помыться в ванне. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Дети госпитализированы.