На Украине загорелся нефтехимический завод

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе "Карпатнефтехим" в городе Калуше Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщает МВД страны.

Отмечается, что на предприятии происходило факельное горение пирогаза. К ликвидации возгорания были привлечены около 90 пожарных, а также 18 единиц техники.

Инженеры перекрыли задвижки и приостановили подачу пирогаза в установки, также принимаются меры по охлаждению объектов, расположенных рядом, передает РБК.

Жертв и пострадавших в результате возгорания нет. "Карпатнефтехим" является единственным на Украине производителем этилена, бензола и другой химической и нефтехимической продукции.