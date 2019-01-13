На Украине загорелся нефтехимический завод
13 января 2019, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]
Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе "Карпатнефтехим" в городе Калуше Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщает МВД страны.
Отмечается, что на предприятии происходило факельное горение пирогаза. К ликвидации возгорания были привлечены около 90 пожарных, а также 18 единиц техники.
Инженеры перекрыли задвижки и приостановили подачу пирогаза в установки, также принимаются меры по охлаждению объектов, расположенных рядом, передает РБК.
Жертв и пострадавших в результате возгорания нет. "Карпатнефтехим" является единственным на Украине производителем этилена, бензола и другой химической и нефтехимической продукции.