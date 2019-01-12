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В Нижегородской области собака напала на ребенка

12 января 2019, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Нижегородской области собака напала на ребенка
Globallookpress.com

В Нижегородской области собака напала на девятилетнего ребенка. Мальчик получил серьезные травмы и находится в больнице в тяжелом состоянии, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 8 января в поселке Вахтан Шахунского района Нижегородской области. Девятилетний мальчик возвращался один домой из гостей, когда на него напала соседская немецкая овчарка. Скорую помощь вызвал местный подросток, увидевший растерзанного ребенка. Пострадавший доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Эта статья предусматривает до трех лет ограничения свободы. Дознаватели установили со слов местных жителей, что хозяину собаки уже неоднократно делали замечания из-за агрессивного поведения овчарки, сообщает РИА Новости.

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