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17 вагонов с углем сошли с рельсов в Иркутской области
12 января 2019, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутской области с рельсов сошли семнадцать вагонов углем. Происшествие случилось на 4969 километре ВСЖД перегона Делюр - Тыреть в субботу, 12 января, около 9 часов 20 минут по местному времени.
Информация об инциденте незамедлительно поступила от дежурного Восточно-Сибирской железной дороги в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Иркутской области.
Как сообщается на официальном сайте регионального главка МЧС, на место происшествия были незамедлительно направлены сразу два восстановительных состава. Кроме того, туда скоро прибудут спасатели и оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона. Известно, что в результате схода вагонов никто не пострадал.
В некоторых СМИ появилась информация о том, что с рельсов сошла 29 вагонов, однако, она пока не является подтвержденной.
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