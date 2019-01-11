На западе Москвы школу эвакуировали из-за возгорания

Эвакуация была объявлена в школе на улице Академика Анохина на юго-западе Москвы из-за пожара. Об этом журналистам сегодня сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

"В одном из помещений третьего этажа здания возник пожар на площади 10 квадратных метров. В настоящий момент он потушен. Пострадавших нет", - сказал собеседник РИА Новости.

В результате более 180 учеников и 35 сотрудников эвакуированы из школы №1329 на западе Москвы в пятницу. В настоящий момент причины возгорания устанавливают специалисты.