В США мужчину обезглавил винт вертолета

Мужчине отрубило голову винтом вертолета в американском штате Флорида, округ Эрнандо. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает телеканал WFLA со ссылкой на пресс-службу местного шерифа.

По данным офиса шерифа округа, "основные лопасти винта ударили одного из рабочих, обслуживавших вертолет, по голове". Мужчина скончался на месте происшествия.

Отмечается, что погибшего звали Сальваторе Диси, ему было 62 года. Известно, что вертолет не собирался подниматься в воздух. Обстоятельства инцидента выясняются.