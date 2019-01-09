В московском аэропорту найден мертвый пассажир

Тело мужчины было обнаружено сегодня в зоне вылета столичного аэропорта Внуково. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По имеющимся на текущий момент данным, человек, летевший из Нового Уренгоя, покончил с собой в аэропорту, его тело нашли в туалете транзитной зоны. Медики оказались бессильны.

Личность погибшего установлена: им оказался 33-летний уроженец Башкортостана. Кроме паспорта, правоохранители обнаружили у мужчины авиабилет на рейс по маршруту Москва - Уфа.

Причины самоубийства мужчины пока не установлены. На месте происшествия работают специалисты. В настоящее время по факту инцидента начата доследственная проверка, пишет ТАСС.