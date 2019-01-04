ММК перечислил 100 миллионов рублей для помощи магнитогорцам

Такая сумма перечислена на счет благотворительного фонда «Металлург» для адресных выплат пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске. Близкие родственники (супруг/супруга, дети, родители) получат за каждого погибшего по 1 миллиону рублей в равных долях на каждого члена семьи. Денежные компенсации получат и пострадавшие в зависимости от тяжести травм – от 200 до 400 тысяч рублей. Компенсации по утере имущества составят от 300 до 500 тысяч рублей.

Для получения выплат жителям Магнитогорска нужно будет обратиться 4,5,6,7 января по адресу: г. Магнитогорск, ул Галиуллина 11/3 (школа № 14), с 8 января – в администрацию г. Магнитогорска.

«Прекрасно понимаю, что никакие денежные средства не смогут восполнить потерю родных и близких, но мы не смогли остаться в стороне, потому что город и комбинат всегда были единым целым», - сказал Виктор Рашников.

Фото Вячеслава Шишкоедова