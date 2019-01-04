Ночью в отеле скончалась школьница, приехавшая в Москву на Кремлевскую елку
4 января 2019, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
В московском хостеле минувшей ночью скончалась девочка, приехавшая в столицу на Кремлевскую елку. Согласно последней информации, 14-летняя школьница умерла на руках у собственных родителей.
Девочка приехала на елку из Среднеуральска. Вчера вечером в комнате хостела на Старой Басманной улице у ребенка началась сильная рвота, после чего школьница впала в кому.
Как сообщает МК, родители вызвали "скорую помощь", однако медикам не удалось спасти девочку. Впоследствии выяснилось, что она страдала синдромом Ли. Данная болезнь возникает из-за мутации генов, которая нарушает обмен веществ и функционирование центральной нервной системы.