В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»

Посетители и персонал торгово-развлекательного центра «Мега» в подмосковных Химках эвакуированы из-за подозрительного бесхозного предмета. Здание обследуют кинологи со служебными собаками.

«Поступило сообщение о бесхозном предмете в ТЦ «Мега-Химки». Сообщение проверяется», - рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Информированный источник в экстренных службах также сообщил об анонимном звонке с угрозой взрыва в ТЦ «Мега-Химки», после которого из здания было эвакуировано около пяти тысяч посетителей и сотрудников. Полиция проверяет сообщение, здание торгового центра обследуют кинологи с собаками, пишет РБК.