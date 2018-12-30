Жительница Башкирии лишила своих детей жизни и попыталась сжечь дом

Жительница одного из сел Башкирии лишила жизни двоих собственных детей, а затем попыталась сжечь дом. Данную информацию предоставили в воскресенье в пресс-службе регионального Управления СК РФ.

Отмечается, что мать убила своих детей 11 и 2 лет, а затем осталась внутри дома, который пыталась ликвидировать при помощи пламени, сообщает "Свободная пресса". Женщину успел спасти ее муж, который рано вернулся домой и вывел ее из горящего здания.

Сейчас на месте случившегося работают сотрудники следственно-оперативной группы. По факту происшествия будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Специалисты допрашивают очевидцев данной трагедии, а также близких семьи, передает РИА "Новости". Других подробностей пока не поступало.