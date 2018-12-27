Под Санкт-Петербургом поезд протаранил маршрутку

На одном из переездов Октябрьской железной дороги в Кудрово произошла авария. В дорожно-транспортном происшествии с участием поезда и маршрутного автобуса пострадали несколько человек.

Около 14:30 27 декабря на Кудровском переезде во Всеволожском районе Ленобласти локомотив столкнулся с маршрутным такси, которое пыталось переехать на красный сигнал светофора.

Машинист вынужден был применить экстренное торможение, однако расстояния между составом и пассажирским автобусом не хватило, и поезд протаранил автомобиль, находившийся на ж/д путях.

По информации медицинских работников, на данный момент за помощью врачей обратились четыре человека. Тяжелых травм, к счастью, никто не получил, сообщает в четверг портал 78.ru.