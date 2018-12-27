На экс-депутата Госдумы в Таиланде напал русский с ножом

Бывший депутат Госдумы, спортсмен Дмитрий Носов рассказал о нападении на него россиянина с ножом. Ситуация произошла на Пхукете во время открытой тренировки дзюдоиста.



Носов рассказал, что за несколько дней до случившегося этот же мужчина уже подходил к нему с просьбой сфотографироваться, а потом даже выкладывал фотографии на своей страничке в соцсети, сообщает РИА Новости. В день нападения мужчина оказался недоволен тем, что политик якобы проводит разминку рядом с его девушкой. Со слов Носова, разъярённый мужчина вёл себя агрессивно, потому дзюдоист предложил ему выяснить отношения на ринге.



"Первый раз я его придушил, чтобы успокоился. Отпустили. Он подошел извиниться, но попытался ударить меня. Я сделал контрприем, провел болевой на руку. Он сдался. Отпустили с миром. Мы продолжили тренировку. Но буквально через три минуты он ворвался с ножом в помещение, где были женщины и дети! И начал кричать, что меня убьет", - поделился спортсмен. В итоге нападающий был передан полиции.