В Краснодарском крае два вагона электрички сошли с рельсов

Электропоезд сошёл с рельсов в Краснодарском крае. На данный момент известно о трёх пострадавших, доставленных в больницу. Задержки движения поездов не произошло.

Электричка, следующая по маршруту Белореченская-Гойтх, сошла с рельсов в районе станции Навагинская в 06:00 по московскому времени. Из-за схода селя с рельсов сошли два вагона электропоезда №6929. В результате происшествия трое пострадавших доставлены в больницу с переломами, сообщает ТАСС.

«Жертв нет... На движение поездов ситуация не влияет. Для ликвидации последствий подняты восстановительные поезда», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Транспортная прокуратура начала разбирательства по данному инциденту.