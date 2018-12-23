Найдено тело девятого горняка, погибшего на шахте в Соликамске

В воскресенье спасателям удалось найти тело девятого горняка, который погиб в ходе пожара на шахте в Соликамске. Ранее сообщалось, что на руднике были обнаружены восемь погибших шахтеров.

Информацию об обнаружении девятого погибшего уже подтвердили в оперативном штабе на месте ЧП, передает утром 23 декабря ТАСС. Отмечается, что тела горняков пока не начали поднимать из шахты. В настоящий момент пожарные пытаются потушить последний очаг возгорания под землей.

Ранее сообщалось, что в Соликамске были отменены все культурно-развлекательные мероприятия, запланированные на 23 и 24 декабря.