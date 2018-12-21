Житель Санкт-Петербурга похитил из нескольких банкоматов более 10 млн рублей

27-летний житель Санкт-Петербурга похитил из нескольких банкоматов города более 10 миллионов рублей. Соответствующую информацию утром в пятницу, 21 декабря, предоставили в ГУ МВД по региону.

С ноября прошлого года по август текущего года молодой мужчина взломал миниум три банкомата в разных торговых центрах Северной столицы.

Как сообщает сегодня "Росбалт", петербуржец подбирал ключ к замку сейфа, а также угадывал код. Таким образом ему удалось украсть более 10 миллионов рублей. К настоящему моменту злоумышленник арестован. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.