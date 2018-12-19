Московских пенсионеров грабили под видом газовщиков приезжие женщины

На западе Москвы за кражи из квартир столичных пенсионеров задержали двух безработных приезжих женщин. Об этом в среду, 19 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам, как защититься от мошенников

Жертвами мошенниц стали 89-летний мужчина и 71-летняя женщина. Отмечается, что аферистки приходили домой к пенсионерам и представлялись сотрудниками газовой компании.

Как сообщает "Росбалт", у мужчины похитили 400 тысяч рублей наличными, а у женщины пропали дорогие часы.

К настоящему моменту злоумышленницы задержаны, они находятся под арестом. По факту случившегося возбуждены уголовные дела.