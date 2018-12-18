В Подмосковье посетителя магазина из-за тысячи рублей избили до смерти

В Подмосковье посетителя магазина избили до смерти из-за тысячи рублей. Согласно последней информации осведомленных источников, страшное происшествие случилось в Ивантеевке, в 17 километрах от Москвы.

Пассажир жестоко избил мужчину у билетных касс в Люберцах

Уточняется, что грабитель напал на мужчину в магазине, который находится на улице Толмачева, передает во вторник, 18 декабря, телеканал РЕН ТВ. Злоумышленник жестоко избил свою жертву, отобрал у человека тысячу рублей и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался из-за травм, несовместимых с жизнью.

К настоящему моменту грабителя удалось задержать. Он сознался в содеянном. По факту случившегося в магазине было возбуждено уголовное дело.