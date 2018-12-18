Поезда остановились на Казанском направлении МЖД из-за проблем с электричеством

На Казанском направлении МЖД произошел сбой в движении электропоездов из-за проблем с электричеством. В настоящий момент диспетчерский аппарат принимает меры для того, чтобы движение вошло в график.

Согласно последней информации источников, произошло кратковременное отключение электроэнергии на участке Москва – Люберцы привело к тому, что целый ряд поездов выбился из графика. Как сообщает "Росбалт", сейчас энергообеспечение удалось восстановить.

В настоящий момент специалисты устанавливают точную причину, по которой на вышеуказанном участке временно пропало напряжение.



