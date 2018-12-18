В Кемеровской области пожар вспыхнул в торговом центре

В торговом центре города Мыски, расположенном в Кемеровской области, вспыхнул пожар. Еще до прибытия на место сотрудников пожарной охраны посетители и сотрудники ТЦ самостоятельно покинули здание.

В областном главке МЧС отметили, что сообщение о возгорании поступило в 12.37 по местному времени (8.37 по Москве). В настоящий момент на месте случившегося работают сразу несколько отделений пожарной охраны – в общей сложности четырнадцать человек и пять единиц техники.