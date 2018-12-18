На Алтае работники продуктового магазина сломали палец ребенку

В городе Заринске, который расположен на Алтае, сотрудники продуктового магазина сломали ребенку палец. Согласно последней информации, работники решили, что он украл фрукты из торгового зала.

Известно, что трое мужчин удерживали в помещении двух несовершеннолетних, заподозрив их в похищении товара. Одиннадцатилетний мальчик в результате случившегося получил перелом пальца, передает "Свободная пресса".

В СУ СКР по Алтайскому краю отметили, что матери ребят позвонил незнакомый человек, который потребовал заплатить за освобождение детей 2000 рублей. Он сообщил, что они якобы совершили кражу. Женщина в свою очередь заявила, что ее дети отправились к магазину, чтобы забрать пустые ящики для растопки печи.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.