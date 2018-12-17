У здания ФСБ в Москве задержали участников митинга

Сотрудники полиции задержали в Москве около десятка участников акции "Марш за мир. Против насилия", которая проводилась возле здания ФСБ на Лубянке. Митинг не был согласованным.

Задержанных доставили в ОВД по Мещанскому району, уточнил один из организаторов. По его словам, акция, проходящая без лозунгов и плакатов, не должна требовать согласования, передает РБК.

Он также добавил, что цель акции - уточнение информации о применении пыток к фигурантам дела "Сети" и "Нового величия", а также об аресте правозащитника Льва Пономарева.