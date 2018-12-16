В подмосковной деревне пять человек найдены мертвыми

В деревне Шестово Домодедовского района Московской области обнаружены мертвыми пять человек. Еще один человек выжил и находится сейчас в реанимации. Следователи работают на месте происшествия.

«Следователи рассматривают утечку газа как наиболее вероятную причину гибели пяти человек в бытовке рядом со строящейся гостиницей в деревне Шестово», - сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Согласно предварительной информации, в бытовке находилось шесть рабочих, из которых пятеро погибли, шестой выжил и доставлен в реанимацию. Следствие также не исключает удар током как возможную причину гибели людей, сообщает ТАСС.