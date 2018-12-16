Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области

В городе Кедровый Томской области совершил жесткую посадку гражданский вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находилось 25 человек. Погибших нет, сообщили в региональных экстренных службах.

Из 25 человек, находившихся на борту вертолета, трое пострадали, но к счастью, никто не погиб. Пострадавшим была оказана амбулаторная медицинская помощь.

«При заходе на посадку у вертолета сломалось шасси. Вертолет завалился набок», - передает сообщение региональных служб МЧС РИА Новости.