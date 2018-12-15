В Португалии 28 человек пострадали при сходе трамвая с рельсов

По меньшей мере 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов в португальской столице, Лиссабоне, в пятницу, 14 декабря. Об этом сообщает интернет-издание Daily Mirror.

Инцидент произошел вечером около шести часов по местному времени в районе Лапа. По свидетельствам очевидцев, трамвай пытался затормозить, после чего врезался в угол здания.

Прибывшие на место спасатели заявили, что состояние пострадавших не представляет угрозы для жизни. Всем пассажирам трамвая оперативно была оказана медицинская помощь.



