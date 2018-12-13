Нетрезвый мужчина напал с ножом на своего трехмесячного сына

В Якутии 40-летний житель поселка Чокурдах Аллайховского района стал фигурантом уголовного дела. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил своего трехмесячного сына ножом в спину.

Мужчина, будучи нетрезв, поссорился с сожительницей. На почве неприязни он схватил кухонный нож и нанес им удар в спину своего трехмесячного сына, которого женщина держала на руках.

Малыша со сквозным ранением печени и внутренними кровотечениями доставили в районную больницу, откуда бортом санитарной авиации перевезли в Национальный центр медицины города Якутска.

Мужчина задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", передает "Свободная пресса".