Появились подробности коллапса в Московском метрополитене

Утром во вторник, 11 декабря, появились подробности сегодняшнего коллапса в Московском метрополитене. Ранее стало известно, что сбой произошел на "зеленой" и "фиолетовой" ветках столичной подземки.

Очевидцы подчеркнули, что сбой продолжался в течение часа. Пассажиры отмечали, что в "Кузьминках" невозможно было войти в вагон. Одна из женщин сообщила, что простояла на платформе около шестидесяти минут, однако побоялась, что ее "затопчут", вследствие чего вернулась домой. Многие люди вынуждены были поступить так же.

К настоящему моменту движение поездов введено в график. Руководство московского метро пока не сообщает точную причину коллапса.