Второй за утро сбой произошел в московском метро

Утром во вторник, 11 декабря, стало известно, что сбой произошел сразу на двух ветках московского метро. Согласно последней информации, второй инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии.

Отмечается, что на "фиолетовой ветке" интервалы движения поездов были увеличены от станции "Котельники" по направлению к центру. В настоящий момент специалисты прилагают усилия, чтобы составы в столичной подземке следовали по графику, передает портал kp.ru.

Причиной сбоев на двух линиях метрополитена, по предварительным данным, являлась неисправность дверей поездов на станциях "Павелецкая" и "Рязанский проспект".