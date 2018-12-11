На Камчатке продавщицы напали на полицейских, пытавшихся изъять алкоголь

На Камчатке две продавщицы магазина избили сотрудников полиции, когда те попытались изъять алкоголь без лицензии. В отношении двух жительниц города Вилючинск были возбуждены уголовные дела.

Согласно последней информации, 63-летняя и 50-летняя женщины применили физическое насилие в отношении представителей власти. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник, одна из них ударила полицейского кулаком в грудную клетку, а вторая толкнула другого сотрудника полиции, а затем поцарапала ему руку ногтями.

Подчеркивается, что алкогольная продукция была изъята из магазина, несмотря на то, что продавщицы оказывали столь бурное сопротивление.