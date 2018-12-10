В Москве школьник в маске напал на нового возлюбленного своей бывшей девушки

В Москве вооруженный подросток с маской на лице напал на нового возлюбленного своей бывшей девушки. Согласно последней информации, происшествие случилось в столице ночью в воскресенье, 9 декабря.

Накануне 17-летний юноша гулял на Красной Пресне со своей девушкой. В какой-то момент к ним подошли трое подростков, один из которых был в белой маске. Они начали угрожать молодому человеку ножом, затем ранили его и скрылись, передает Агентство городских новостей "Москва".

Позже выяснилось, что нападавшим оказался бывший парень девушки. Сейчас специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.