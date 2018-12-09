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Дед и внук сгорели при пожаре в Свердловской области
9 декабря 2018, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
Дедушка и его маленький внук сгорели при пожаре в Свердловской области. В ходе тушения частного жилого дома в селе Клевакинское Режевского городского округа спасатели обнаружили тела 69-летнего мужчины и его шестилетнего внука.
Следственным комитетом РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". По предварительным данным, приоритетной версией возникновения пожара является нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
В региональном управлении СКР рассказали, что родители ребенка в разводе, и мальчик на выходные приехал в гости к дедушке и отцу. Отец в воскресенье уехал на работу в город Екатеринбург. О матери погибшего ребёнка ничего не сообщается.
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