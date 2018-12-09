Два российских гражданина погибли в ДТП в Египте

Двое россиян погибли в Египте в результате ДТП. Инцидент произошёл 8 декабря в 7:30 утра по местному времени вблизи города Заафарана. Российский консул в Хургаде Туйгун Айходжаев сообщил, что российские граждане работали в Египте по контракту.

"Погибли двое россиян, которые в момент столкновения находились в машине на заднем сидении и пристегнуты ремнями не были. Один из них умер на месте происшествия, другой - по дороге в госпиталь", - рассказал ТАСС российский дипломат. Третий гражданин России, который также находился в машине во время аварии, отделался ушибами.

По словам Айходжаева, на данный момент активно ведётся расследование причин происшествия.