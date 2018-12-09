В Барнауле сотни домов остаются без отопления в сильный мороз

Из-за случившегося в субботу прорыва теплотрассы в Барнауле жители сотен домов уже вторые сутки остаются без отопления. Городские коммунальные службы работают над устранением проблемы.

Прорыв городской теплотрассы в Барнауле произошел в ночь с пятницы на субботу. В результате аварии без отопления остались 55 многоквартирных и 245 частных жилых домов, детские сады, школы, медицинские и административные учреждения. Температура в Барнауле сейчас примерно -20 градусов.

«На месте аварии завершены сварочные работы, идет заполнение системы. В ближайшее время планируется начать подачу тепла в дома. Коммунальные службы готовы к любому развитию событий», - сообщила пресс-служба городской администрации.

Сейчас специалисты коммунальных служб проводят мониторинг температурного режима в районе отключения, сообщает РИА Новости.